الطقس اليوم الخميس 12-3-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس، يسودها طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية.

وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم، على مصر وبعض البلدان العربية، وفقًا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصر

يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى شمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على الأنحاء كافة، تصل إلى حد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، وهناك نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وأضافت الهيئة أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 4 إلى 6 أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 4 إلى 5 أمتار والرياح جنوبية شرقية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي الى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم) يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، والحدود الشمالية.

الطقس في تونس

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، أن يسود ضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، والريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س، ثم تتجه إلى القطاع الشرقي بعد الظهر، أما البحر حالته متموج فقليل الاضطراب بالشمال و قليل الاضطراب ببقية السواحل.