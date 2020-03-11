رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف عمليات بني سويف تحسبا لتقلبات الطقس

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، مع ضرورة التواصل على مدار الساعة، مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك تحسبا للتقلبات المتوقعة في الطقس.

وكلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل الدائم مع الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في حالة سقوط الأمطار، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة، لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.

كما وجه المحافظ مديرية الري بالمحافظة بالمرور اليومي على كل مخرات السيول البالغ عددها 7 مخرات، والتأكد من تنفيذ أعمال التطهير الدائم لتلك المجاري، مع ضرورة إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بكل المستجدات، وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات لضمان التنسيق الكامل بين كافة الأطراف والجهات المعنية وذات الصلة.