رئيس جامعة بني سويف يبحث تفعيل الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

عقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعا طارئا بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات لبحث ومناقشة خطة الجامعة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي اتخذتها الجامعة حرصا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

وقال الدكتور منصور إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المهمة والخاصة بمواجهة الفيروس، وتم الخروج بعدد من التوصيات ويأتي من أهمها إيقاف العمل ببصمة الأصبع للحضور والانصراف للعاملين بالجامعة وتعميمها بالوجه فقط على كافة كليات الجامعة، بالإضافة إلى تهوية جميع حجرات التدريس والمدرجات بجميع كليات الجامعة بصفة مستمرة وتقسيم الطلاب في المحاضرات ذات الكثافة العالية .

وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة شكلت في وقت سابق لجنة لإدارة الأزمات داخل الجامعة للتعامل مع تداعيات الفيروس الجديد، فيما سيتم عرض فيلم توعوي على شاشات داخل كليات الجامعة المختلفة عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، مع إلغاء كافة المهرجانات والاحتفالات منعا للازدحام والتجمعات داخل الجامعة.

فيما قام المستشفى الجامعي باتخاذ عددا من الإجراءات، منها رفع مستوى الجاهزية للكشف المبكر عن أعراض حالات فيروس كورونا الجديد ومنع انتقالها، وتقديم الإرشادات بضرورة الوقاية من العدوى ومكافحتها التي يجب تنفيذها عند التعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة.

وتابع رئيس الجامعة مع عميد كلية الطب التجهيزات واستعدادات المستشفى فيما يخص مكافحة العدوى وذلك بالتأكد من تخصيص غرف للعزل بالمستشفى مزودة بهيبا فلتر عالي الكفاءة على الهواء الخارج لضمان منع انتشار الفيروس في الهواء ومطابقته لاشتراطات مكافحة العدوى وبالتنسيق مع مدير المستشفى، ورئيس قسم الصدرية، وتم تشكيل فريق الاستجابة السريع بالمستشفى للتعامل مع الحالات أن وجدت ويتكون من طبيب، وصدرية، ورعاية الاطفال، ورعاية القلب والصدر، والرعاية الحرجة.