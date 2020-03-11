لمواجهة كورونا.. بدء عمليات التطهير والتعقيم للمدن الجامعية في سوهاج

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن الإدارة العامة للشؤون الإدارية، نفذت المرحلة الأولى من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه بدأت اليوم أنشطة تطهير الأسطح والطرقات والسلالم ودورات المياة بالمدن الجامعية، مضيفاً أن إدارة الجامعة استغلت منح مؤسسات الدولة إجازة غداً الخميس نظراً لتوقعات الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس، مما يستتبعه خلو المدن الجامعية من الطلاب خلال هذه الفترة، والذي من شأنه تسهيل مهام الفرق المكلفة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم.