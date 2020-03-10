جامعة سوهاج تمنع الندوات الوقائية لكورونا وتستبدلها بمحتويات فيلمية

منع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تنظيم أي ندوات إرشادية عن فيروس كورونا، واستبدال ذلك بتنفيذ عدد من المحتويات الفيلمية المصورة، من وزارة الصحة وأخرى يشرف عليها أطباء المستشفى الجامعي، والإدارة الطبية، والتي سوف تذاع على الموقع الرسمي للجامعة وعلى صفحة المركز الإعلامي وعلى كافة صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا القرار يأتي لتفادي فرص ظهور الفيروس بالجامعة أو انتقاله عبر التجمعات، مشيرا إلى أنه لا يجب في الوقت الذي نقاوم فيه ظهور الفيروس، أن ننفذ ندوات من شأنها أن تساعد في نقل الفيروس نظرا لحضور أعداد كبيرة من الطلاب.

وأشار إلى أن الجامعة أقدمت على ذلك للاستفادة من التواصل الطلابي الكبير على صفحة مركزها الإعلامي، وكذلك بوابتها الإليكترونية، ولخدمة المجتمع ككل، وللحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب بالحد من التجمعات داخل القاعات.

وفي السياق ذاته وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بالتأكيد على أعضاء هيئة التدريس للمواظبة على المحاضرات، و منع السفر لغير الضرورة القصوى، ومنح العائدين من الدول المنتشر بها الفيروس إجازة للبقاء بمنازلهم لمده 14 يوما قبل ممارسة أعمالهم بالجامعة.