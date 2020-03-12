حظك اليوم الخميس 12-3-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 12 برج منها الهوائي والمائي والترابي والناري، ويميز كل برج عن الآخر الصفات والسمات الشخصية لمواليده، ويحرص الكثيرين على مطالعة الحظ للأبراج الخاص بهم لتوقع ما سيحدث لهم في يومهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وتحكم في ميزانيتك وكن واقعيا في حساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تعتمد المرونة والصبر في معاملاتك وعموما عطارد يساعدك على التواصل بلباقة مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ماجدة الصباحي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تنظم جهودك وأن تحدد أفضل السبل لاستغلال مواهبك مع الحفاظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة وعليك أن تمضي على مهل وألا تتسرع حفاظا على سلامتك وحاول أن تتواجد مع من ترتاح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان نضال الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس مما يدعمك وتمضي اليوم بسهولة ويسر وفي اتجاه صحيح.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تعيش رومانسية وتساعدك بصيرتك لمعرفة من يحبك ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة كريستسن بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم قد يستفزك النقد وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد ترتبك علاقاتك، فتجنب الاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم مناسب للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث مما يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هاني عادل، ويوافق تاريخ ميلاده 8 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال ويدفعك ذلك للبحث عن حلول لمشاكل مهنية ومادية، وينصحك الفلك أن تضاعف تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم اعتن بخطواتك وأقوالك لتحافظ على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان باسمر سمرة، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تنطلق اليوم بثقة وتصل لما تريد.. تعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يعدك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة وعليك أن تهتم بصحتك النفسية والبدنية وتنظم جهودك وكن متحفظا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

من المهم أن تجعل حياتك الشخصية بعيدة عن العيون وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بيوم حافل بالسعادة والحب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ترحب بالمعرفة والتطور وتتسابق الأفكار في رأسك، لكن لا تتسرع في الإعلان عنها.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدعمك ويجعلك تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.