برلماني في ندوة: دمج الأحزاب السياسية مستحيل

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة طوخ، أن الحكومة لا تتدخل في عمل الأحزاب طبقا لنص الدستور والقانون، وأن فكرة دمج الأحزاب السياسية في كيان واحد أو عدة أحزاب أمر مستحيل ومستبعد حاليا، موضحًا أن معنى الدمج في هذه الحالة هو تخلي الحزب عن هويته وشخصيته ويذوب في حزب آخر.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى نظمه أمس الأربعاء مجمع إعلام بنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات حول المشاركة السياسية في ضوء قانون الأحزاب بحضور منى الحديدى مدير مركز الإعلام، وريم حسين مدير مركز النيل، ومشاركة شباب الجامعة والتنظيمات الحزبية والنقابية والعمالية.

وأشار الفيومي إلى أن من يعمل في المجال السياسى عليه أن يبتعد عن الوعود الكاذبة أو البراقة لأن الجماهير لديها وعي وتستطيع أن تفرق بين أصحاب الوعود الصادقة وأصحاب الوعود الكاذبة، ناصحا الشباب بأهمية الابتعاد عن الكذب والتضليل مهما كانت النتائج.

أضاف الدكتور رمضان عرفة مدير الإدارة العامة لإعلام القليوبية، أن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب وقدرتها على التأثير، لافتاً إلى أن تمكين الشباب خلال السنوات الأخيرة شهد تطورا ملحوظا، وذلك من خلال التأهيل والتمكين على أرض الواقع وهذا ما لم نشهده من قبل، واصفا عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعصر الذهبى فى تمكين الشباب.

في نهاية اللقاء طالب المشاركون بضرورة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية وسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية حتى ينصلح حال المحليات.