محافظ دمياط تتابع رصف أرض الخضري وتأمر بالالتزام بالمعايير الفنية

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بمنطقة الخضري بالأعصر، في إطار جولاتها الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بعدد من المناطق بمراكز ومدن المحافظة.

ووجهت المحافظ، المهندسين القائمين على عملية الرصف بالإسراع فى تنفيذ تلك الأعمال، والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية، وتنفيذ بالوعات لصرف مياه الأمطار وفقاً لمنسوب كل شارع.

على جانب آخر، وفى استجابة لمطالب الأهالى، أكدت "عوض"، على أنه سيتم رصف الممرات المتفرعة من المنطقة، مؤكدة العمل على دراسة كافة الشكاوى التى تقدم بها المواطنون خلال الزيارة والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن.