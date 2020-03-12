مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12-3-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 مارس الحالي، في بعض المدن والمحافظات حسب للتوقيت المحلي لكل مدينة وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:42

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:01

أذان العشاء 07:18

مواقيت الصلاة في الأسكندرية

أذان الفجر 04:47

أذان الظهر 12:10

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:06

أذان العشاء 07:24

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 04:44

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:02

أذان العشاء 07:17

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 04:42

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:00

أذان العشاء 07:15

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 04:31

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:17

أذان المغرب 05:50

أذان العشاء 07:05