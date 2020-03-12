"الاستخدام الآمن للإنترنت والتعلم الإلكتروني".. ندوة بجامعة كفر الشيخ

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، ندوة علمية بعنوان "التوعية بالشمول المالي والاستخدام الآمن للإنترنت والتعلم الإلكتروني" تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية وأعضاء هيئة التدريس وحشد من الطلاب.

يأتي ذلك في إطار مشروع التنمية المجتمعية الشامل باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحاضر في الندوة المهندسة إيمان المهدى مدير الاتصال ومنسق المشروعات المهندسة مديحة عدلى، والمهندس محمد بسيوني مدير التدريب بالمركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، والمهندس أحمد جاد مدير وحدة تطوير المحتوى الإلكتروني بالمركز التنافسي للتعلم الإلكتروني من فريق الاداره المركزية للتنمية المجتمعية - وزارة الاتصالات.

وتناولت الندوة شرح دور التعلم الإلكتروني ومميزاته من توفير الوقت وتقليل المجهود وأن التعلم ليس مقتصرا على وقت ومكان معين، وهناك فروق في الفهم بين الطلاب، ما يتطلب إعادة المحاضرة أكثر من مرة وهذا ما يوفره التعلم الإلكتروني، وأوضحت الندوة توافق التعلم الإلكترونى مع ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصعب عليهم السفر والانتقال إلى مكان المحاضرات الدراسية، كما أنه مفيد في حالة وجود أمراض تمنع تجمع الطلاب في الأماكن المغلقة.