حظك اليوم الخميس 12-3-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتسم بالطموح والذكاء والشجاعة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وتحكم في ميزانيتك وكن واقعيا في حساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تعتمد المرونة والصبر في معاملاتك وعموما عطارد يساعدك على التواصل بلباقة مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.