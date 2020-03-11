منها "غزالي وسيدي منصور".. أبرز أغنيات الراحل سامح العجمي

رحل عن عالمنا منذ قليل، الشاعر الغنائي سامح العجمي، عن عمر ناهز الـ53 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

الراحل من مواليد 22 من شهر إبريل عام 1966، وقدم خلال مسيرته، ما يقرب من 200 أغنية، مع كبار نجوم الغناء المصري والعربي.

وأبرز تلك الأغنيات:

"الحلو حلو" مع إيهاب توفيق، "حبيبي" مع باسكال مشعلاني، "غزالي" مع حميد الشاعري ومصطفى قمر، "يا شمس غيبي" مع أميرة.

كما قدم عدد هائل من الأغنيات مع الفنان مصطفى قمر، أبرزها "عايشين وطال الليل والسود عينوه والبيانولا".

وقدم أغنيتان مع سميرة سعيد، هما "روحي وليلة حبيبي".

وقدم "سيدي منصور" مع صابر الرباعي، و"أم الخدود" مع محمد منير.