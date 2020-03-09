حميد الشاعري: أنا ضد منع المهرجانات.. وأقنعت عمرو دياب بـ"نور العين"

أكد حميد الشاعري، أنه يسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد في عالم الموسيقى، موضحا أن الفنان يجب أن يكون لديه رغبة في الاستمرارية، وتقديم المزيد من الأعمال، التي تضيف لمسيرته، كما أنه يسعى لتقديم فن بسيط قريب من الناس، لأن البساطة هي أقرب شئ لقلب الجمهور.

وكشف عن كواليس أغنية "نور العين"، التي حققت نجاح كبير، وحصل من خلالها الهضبة عمرو دياب على جوائز عالمية، مؤكدا أن الأغنية سمعها من خلال عماد دياب شقيق عمرو، وكان عمرو انتهى حينها من تقفيل الألبوم كاملا ويرفض إدخال أي أغاني جديدة، وتدخل حميد لإقناع عمرو بتسجيل الأغنية، بعد أن وزعها وضمها للألبوم.

وقال حميد خلال لقائه في برنامج "هذا أنا"، الذي يعرض علي شاشة قناة "أبو ظبي"، أنهم تعرضوا لضغوط وانتقادات وهجوم كبير جدا في بدايتهم، وهو ما جعل الجيل بالكامل، يسعى لتحقيق نجاح جماعي، وليس نجاح فرد فقط، واعتبروا أنها معركة جيل، يسعى للتغيير في مسار المزيكا، مشيرا إلى أن هذا الجيل يحترم فنه جدا، ويقدره ويجمعهم حب وصداقة قوية، كما أنه تعرف على عمرو دياب في الأردن صدفة.

وتحدث الشاعري خلال الحلقة، عن أغاني المهرجانات، مؤكدا أنه لون غنائي جيد ومنتشر جدا، وأوضح أنه ضد المنع تماما، وأكد أنه في بداياته، تعرض للمنع وشعر بالظلم، ولكنه تخطى كل ذلك استمر وحقق نجاح كبير، موضحا أن هناك وسائل أخرى لتطوير أغاني المهرجانات وتحسين كلماتها، بدلا من منعها طالما تحقق نجاح ولها جمهور عريض.

برنامج "هذا أنا"، تقدمه الإعلامية ندى الشيباني، الذي حقق نجاح كبير ورواج فى العالم العربي، كما حققت نجاحات كبيره سابقة في البرامج الرياضية وبرامج الأطفال، وعملت في العديد من القنوات العربية أبرزها "سكاي نيوز".