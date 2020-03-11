صور.. المحافظات تستعد لموجة الطقس السيئ

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن أجهزة المحافظات تواصل استعداداتها للتعامل مع موجة سقوط الأمطار وموجة الطقس السيئ غدا الخميس.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن أجهزة محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وغيرها، بالتواصل مع الوزارة، تعمل على نشر المعدات وسيارات الشفط في عدد من الطرق والمناطق المختلفة والأحياء تحسبا لأي طارئ.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة بواسطة غرفة عمليات الوزارة، إذ يجرى أعمال التطهير لبالوعات الأمطار والإنفاق خلال الـ 48 ساعة الماضية، مؤكدا أن الأحياء مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، تعمل على نشر المعدات ومتابعة عمل البالوعات فى شوارع صلاح سالم بالقاهرة وشرق القاهرة، وكل المناطق التى تتأثر من الأمطار.

وأشار إلى أنه يتم تطهير بالوعات الأمطار بشوارع البستان وميدان التحرير وشارع الحجاز بروكسي وشوارع 26 يوليو وشريف ومحمود بسيوني ورمسيس وميدان طلعت حرب وميدان عبدالمنعم رياض، ومنطقة الألفي بوسط البلد، فضلا عن تطهير بالوعات الأمطار حول قصر الطاهرة وشارع ابن سندر وجزء من طومان باي، مضيفا إلى أن العمل ممتد بكل المحافظات ورفع درجة الاستعداد القصوى ونشر فرق التدخل السريع لمواجهة أى طارئ.