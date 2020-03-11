الحكومة تواجه شائعات انتشار "كورونا" بـ"عقوبات".. والطقس السيئ بـ"إجازة"

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه رغم أن الدولة وكل أجهزتها أظهرت مستوى عالياً من الاحترافية فى التعامل مع ملف مواجهة فيروس «كورونا» المستجد منذ لحظة الإعلان عن ظهوره فى بعض مناطق العالم، فإن هناك بعض الفئات اعتمدت على نشر شائعات وأخبار مغلوطة، ما أعطى صورة سلبية فى الخارج عن أسلوب تعامُل الدولة مع هذا الملف، كما أعطى فى الوقت ذاته انطباعاً خارجياً مغلوطاً عن انتشار المرض فى مصر بصورة كبيرة، ما نتج عنه اتخاذ بعض الدول لعددٍ من الإجراءات ضد مصر.

وشدد رئيس الوزراء، فى بيان، على أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية التى من شأنها ردع كل من ينشر أخباراً أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة، موجهاً فى هذا السياق بأن يتم إعلان موقف مَن تم التعامل معهم، ومن اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية، كما شدّد على عدم السماح باستمرار هذه الممارسات ممن يريدون الإضرار بأمن البلاد ومصالحها الاقتصادية.

ارتفاع عدد الحالات التى تحولت من إيجابية إلى سلبية إلى 27 حالة.. و"الصحة" تسجل إصابة جديدة

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، أن الحالات التى تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية، أمس، بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معملياً لمواطن مصرى ضمن الحالات الأربع التى تم الإعلان عن إصابتهم، الاثنين الماضى.

وأشارت «زايد» إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، أمس، وكانت مخالطة للحالات الأربع، ليصبح عدد الحالات التى تم تسجيل إيجابيتها للفيروس فى مصر 60 حالة، منهم 27 حالة تحولت نتيجة تحاليلها إلى «سلبية». وأجرت مديريات الأوقاف حصراً للمساجد التى تضم ساحات صالحة لأداء صلاة الجمعة، لتقليل الصلاة فى الأماكن المغلقة تلافياً للعدوى. وبدأت مختلف الجامعات حملات مكثفة لتطهير ونظافة جميع المبانى الجامعية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا».

فى سياق منفصل، قرر رئيس الوزراء منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم، نظراً لظروف الطقس السيئ. وقال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، إن قرار الإجازة يأتى لأن الدولة ستواجه أمطاراً شديدة للغاية. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أمس، أن منح الإجازة يأتى للتعامل مع الأزمة، وليس «عشان الناس تخرج تتفسح»، وناشدت الحكومة المواطنين عدم الخروج يومى الخميس والجمعة، بسبب الطقس السيئ إلا للضرورة القصوى.