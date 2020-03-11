انتهاء إجراءات الكشف الطبي والفحوصات لطاقم السفينة AT Middle bridge

انتهت إجراءات الكشف الطبي والفحوصات لطاقم السفينة "AT Middle bridge" التي استقبلها ميناء بورتوفيق اليوم، وعلى متنها 6 آلاف طن "ردة"، قادمة من ميناء الحديدة باليمن، حيث قام فريق طبي متخصص من الحجر الصحي والطب الوقائي، بالصعود على السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي للميناء.

وتم إنهاء الاجراءات بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على السفينة وسؤاله عن ما إذا كان هناك حالات مشتبه في إصابتها أثناء الرحلة وإجراء الفرز الصحي للركاب والكشف عليهم، وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أي اصابات وتم السماح للسفينة بالتراكي على رصيف الميناء وبدء تفريغ الشحنة.