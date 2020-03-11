"البترول" ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الظروف الجوية الصعبة

أصدرت الهيئة المصرية العامة للبترول، منشورا وزعته على كل الشركات، يقضي برفع حالة الاستعداد القصوى، بجميع شركات قطاع البترول، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020.

ونص المنشور، على أنه في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، بشأن تعرض البلاد لظروف جوية صعبة (أمطار تصل السيولة في بعض المناطق- انخفاض في درجة الحرارة- رياح شديدة) خلال الـ72 ساعة المقبلة، والتوجهات الصادرة من مجلس الوزراء، اليوم، في هذا الشأن.

وفي إطار متابعة التداعيات المحتملة لتقديرات الموقف الراهن، وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ، لكل غرف العمليات والطوارئ والصيانة، بكل من:

(الوزارة- الهيئة المصرية العامة للبترول- الشركة القابضة للغازات الطبيعية- الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات- شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول- الهيئة المصرية العامة للثورة المعدنية)، والشركات التابعة لتلك الجهات، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، لمدة ثلاث أيام، نظرا للظروف الجوية الشديدة، التي ستتعرض لها البلاد.