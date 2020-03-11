أخصائي نفسي: 5.6% من متعاطي المخدرات تحت سن 15 عاما

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي نفسي بصندوق علاج ومكافحة الإدمان، إن أسعار المخدرات، تختلف من مخدر لآخر، ومخدر الهيروين، هو الأعلى سعرا بينها، ويختلف تعاطي المخدرات مع اختلاف الفئة الاجتماعية.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الفئة الاجتماعية الأعلى تتعاطي الهيروين، ويصل سعرها 100 أو 200 جنيه للجرعة الواحدة، بينما ظهرت مخدرات حديثة مثل "الاستروكس" سعرها منخفض، حيث يمكن أن يصل سعرها 10 جنيهات فقط، وتعاطيها الفئات الاجتماعية الأدنى.

وأشار "جمعة"، إلى أن هناك دول وجهات أجنبية تستهدف مصر عن طريق الإرهاب أو المخدرات، لافتا إلى أن معظم المتعاطين من سن 20 إلى 30 عاما بنسبة 37% من نسبة المتعاطين، بينما من 15 إلى 20 بنسبة 33%، والرقم المرعب هو وجود متعاطين بنسبة 5.6% تحت سن 15 عاما.

وأوضح أن صندوق مكافحة الإدمان، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، هو الآلية الوطنية المسؤولة عن علاج الإدمان في مصر، أو خفض الطلب على التعاطي، ونرصد طول الوقت ظاهرة التعاطي والإدمان، والاتصالات التي يجري تلقيها عبر الخط الساخن الذي يحدد هذه الإحصائية.