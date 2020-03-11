عاجل.. كردستان العراق يقرر منع احتفالات عيد النوروز بسبب كورونا

قررت سلطات إقليم كردستان العراق، منع احتفالات عيد النوروز، وقطع الطرق بين جميع مدن الإقليم، حتى نهاية الشهر الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأصدرت وزارة الداخلية في الإقليم العراقي، اليوم، حزمة قرارات من بينها إيقاف التنقلات بين محافظات الإقليم، وقالت في بيان، إن تنقلات المواطنين بين محافظات الإقليم، عدا الفرق الصحية والدبلوماسيين ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة والقوى الأمنية ستتوقف في الفترة من 14 مارس الجاري حتى 28 مارس من الشهر ذاته.

وأشارت داخلية كردستان، إلى "تحديد الحركة التجارية وعمليات الاستيراد عبر منافذ (باشماخ وبرويزخان وإبراهيم خليل) وتخويل المديرية العامة للجمارك صلاحية إعادة تنظيم الحركة التجارية بما يحول دون حصول تماس بين المواطنين وسواق سيارات الحمل"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأوضح الوزارة الكردية، أنه تقرر إيقاف حركة التنقل بين الإقليم ومحافظات العراق إلا في حالات الضرورة القصوى خلال الفترة من 14مارس 2020 حتى 28 من الشهر ذاته.

وأمهلت الوزارة، المواطنين المتواجدين في إيران حتى 16مارس للعودة إلى الإقليم، مؤكدة انها لن تسمح لأي شخص بالعودة من إيران خلال الفترة بين 17مارس 2020 حتى 1 إبريل المقبل.

ووجهت الوزارة الكردية، هيئة السياحة في الإقليم بإغلاق "كل المرافق السياحية والمصايف التي تعمل على اجتماع السياح وخلق ازدحامات"، وتفويض المحافظات صلاحية "تنظيم الأسواق الشعبية لمنع حدوث زحامات فيها".

داخلية كردستان: إيقاف الرحلات الجوية بين مطاري أربيل والسليمانية وبين بغداد والبصرة

وأشارت داخلية كردستان، إلى إيقاف كل النشاطات الرياضية حتى الأول من إبريل المقبل باستثناء مباريات الدوري الممتاز العراقي التي يجري بعضها في إقليم كردستان، شرط عدم حضور الجمهور.

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر إيقاف الرحلات الجوية بين مطاري أربيل والسليمانية وبين مطاري بغداد والبصرة للفترة من 14 مارس 2020 حتى 28 من الشهر ذاته، باستثناء الدبلوماسيين والوفود الرسمية ورحلات الأمم المتحدة والتحالف الدولي.

وأشارت الوزارة الكردية، إلى أنه "تقرر إيقاف رحلات خطوط (أجنحة الشام) الجوية إلى مطاري إقليم كوردستان، سوى رحلتين فقط للسماح بعودة المواطنين السوريين إلى سوريا".