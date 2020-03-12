حظك اليوم الخميس 12-3-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الميزان بعقلانية وحكمة كبيرة، ودائما ما يفكر في ما له وما عليه، كي لا لايعرض الآخرين للظلم.

واستمرار للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، ونستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد وحظك اليوم لبرج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال ويدفعك ذلك للبحث عن حلول لمشاكل مهنية ومادية، وينصحك الفلك أن تضاعف تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم اعتن بخطواتك وأقوالك لتحافظ على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان باسم سمرة، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أكتوبر.