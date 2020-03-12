حظك اليوم الخميس 12-3-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

الغموض الذي يتصف به مولود برج العقرب ويسيطر على شخصيتهم بصورة كبيرة، عادة ما يتسبب في انخفاض قدرتهم على التعبير والإفصاح عن مشاعرهم للآخرين.

واستمرار للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، ونستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد وحظك اليوم لبرج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تنطلق اليوم بثقة وتصل لما تريد.. تعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يعدك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.