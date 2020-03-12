حظك اليوم الخميس 12-3-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك رجل برج القوس لديه رغبة كبيرة في معرفة كل ما هو خفي أو مجهول والأمور، وسعى دائما لمعرفة كل ما هو جديد.

واستمرار للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، ونستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد وحظك اليوم لبرج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة وعليك أن تهتم بصحتك النفسية والبدنية وتنظم جهودك وكن متحفظا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

من المهم أن تجعل حياتك الشخصية بعيدة عن العيون وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.