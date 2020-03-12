من محليات الدقهلية للمواطنين..11 تحذيرا عند هطول الأمطار وهبوب العاصفة

وزعت الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية على المواطنين الإرشادات والاحتياطات الواجب اتخاذها عند هطول الأمطار والعاصفة الترابية.

وشملت المطويات التي جرى توزيعها ونشرها في الأماكن العامة وصفحات التوصل 11 إرشادا لتوعية المواطنين وهي.

1- عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة أثناء الصواعق الرعدية.

2- عدم الإمساك بأجسام معدنية موصلة للكهرباء مثل المظلات المعدنية وأعمدة الإنارة.

3- الابتعاد عن الأبواب والنوافذ الزجاجية المفتوحة والأبواب المعدنية.

4- عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل أثناء الظروف الجوية السيئة.

5- إجراء الصيانة اللازمة للوصلات الكهربائية داخل المنزل.

6- تثبيت الأجسام والأدوات القابلة للتطاير فوق اسطح المنازل.

7- عدم الاحتماء بالأشجار الطويلة.

8- تجنب الوقوف في المناطق المرتفعة علي أسطح المباني قيد الإنشاء.

9- فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية لحمايتها أثناء هطول الأمطار الرعدية.

10-الابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري السيول.

11-قيادة السيارة بحذر والالتزام بقواعد السير.

وطالبت المحليات جميع المواطنين الالتزام بالإرشادات حفاظا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد وجه لمديري المديريات بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات المراكز والمدن لمواجهة تداعيات احتمال عدم استقرار الأحوال الجوية .

وشدد "مختار" على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس خالد نصر برفع درجة الاستعدادات القصوى في جميع قطاعات الشركة وجاهزية كل المعدات للدفع بها لسحب تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة وتشغيل غرف العمليات على مدار اليوم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

وأصدر المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بالأمس، تعليمات مشددة بضرورة وجود مديري المناطق التابعة، والإدارات الفنية في محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس، والإبلاغ بأي أحوال طارئة في حينه لإدارة الخط الساخن.