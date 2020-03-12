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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 12-3-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الخميس 12 مارس 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

رجل برج الجدي شخص عملي جدا وهو دائما على استعداد أن يفعل أي شئ للوصول إلى أهدافه وتحقيقها، وأنثى الجدي لها شخصية قيادية. 

واستمرار للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، ونستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد وحظك اليوم لبرج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بيوم حافل بالسعادة والحب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

 

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