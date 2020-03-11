مطار القاهرة يعلن الطوارئ بسبب التقلبات الجوية السيئة وسقوط الأمطار

أكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن غرفة ومركز العمليات بالمطار، يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول، للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أن قطاع العمليات بوزارة الطيران المدني، يتابع على مدار الساعة حالة الطقس، تحسبًا لأي طوارئ.

فيما شددت شركة ميناء القاهرة الجوي، على العاملين بالمهبط ضرورة توخي الحيطة الحذر، والالتزام بمعايير السلامة المتبعة بالمهبط، كما تم تجنيب جميع معدات الخدمات لعدم انزلاقها.

كان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أكد أن المطارات المصرية ستعمل وفق الإجراءات المقررة خلال موجة الطقس السيئ المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أن الأولوية ستكون للأمن والسلامة، مؤكدا أن المطارات المصرية مجهزة للتعامل مع الأمطار ، ولكن حال عدم وجود وضوح في الرؤية بسبب الأمطار سيتم تفعيل إجراءات الأمن والسلامة.

وكان الوزير أشار خلال تصريحات خاصة لـ "الوطن" إلى أنه حال وجود مجال يتيح الهبوط في مطارات أخرى قريبة قد يتم توجيه الطائرات إليها.