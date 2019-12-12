لليوم الخامس على التوالي، يواصل وفد إدارة النقل الأمريكي التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة الدولي، خاصة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، واجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة في وقت سابق .

وحرص الوفد الأمريكي على التقاط الصور التذكارية مع المسافرين والعاملين بقطاع الطيران المدني داخل صالات السفر والوصول واستراحات الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إنّ الوفد الأمريكي فتّش على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، وراقب حركة حقائب الركاب منذ وضعها على كاونترات الوزن وحتى خروجها وشحنها على الطائرات مع رصد حركة حاويات الطعام والتي تتضمن وجبات الركاب وتحركها من خروجها من منطقة الكيترينج وشحنها على الطائرات.

ويتابع الوفد خلال جولته التفقدية بمطار القاهرة، الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص الطرود إلى جانب متابعة إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب داخل صالات السفر، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.

وأضافت المصادر أنّ وفد إدارة النقل الأمريكي سينتهي من جولته التفتيشية بمطار القاهرة مساء اليوم الخميس، عقب زيارة استغرقت 5 أيام.

كان الوفد الأمريكي التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني مساء أمس، خلال جولة تضمنت عدة جهات حكومية بقطاع الطيران المدني.