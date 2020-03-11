ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في فرنسا إلى 48

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 48، بعد تسجيل 15 اليوم، والإصابات إلى 2281، بينهم 105 حالتهم خطرة، وفقا لما ذكرته قناة"السومرية" الإخبارية العراقية.

وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، في مؤتمر صحفي، اليوم، "تسجيل 15 حالة وفاة إضافية في أقل من 24 ساعة بسبب فيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 48"، موضحا: "تسجيل 497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أقل من 24 ساعة ليصل مجمل عدد المصابين إلى 2281".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أعلن في وقت سابق، اليوم، أن المنظمة باتت تعتبر الفيروس "جائحة" أي وباء عالميا.

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحافي، في جنيف: "نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة" في العالم، مضيفا: "يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن، على أنه جائحة لم يسبق مطلقا أن شهدنا انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.