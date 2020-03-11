وزير الصحة السوداني يؤكد خلو بلاده من فيروس "كورونا"

قال وزير الصحة السوداني، الدكتور أكرم التوم، إن بلاده خالية من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتا إلى رفع توصية لمجلسي السيادة والوزراء، لتوسيع المعابر وتوفير الإمكانيات لمراكز العزل بالولايات، بجانب توفير الكوادر والفحوصات اللازمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح "التوم"، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن إدارة الوبائيات تتابع أوضاع السودانيين بالخارج؛ خاصة في الدول التي سجلت إصابات، مشيرا إلى اكتمال التجهيزات للإجراءات القياسية من وزارة الصحة الاتحادية بدعم من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تجهيز معينات البنية التحتية الاستراتيجية الخاصة بالفيروس، موضحا أن كل الحالات المشتبه فيها تأكد بعد الفحص أنها سلبية.

الصحة العالمية: 118 ألف حالة مبلغ عنها في 114 بلدا حول العالم

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أعلن في وقت سابق، اليوم، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة، باتت تعتبر مرض "كوفيد-19" الناتج عن فيروس كورنا المستجد "جائحة"، أي وباء عالميا، مصرحا للصحفيين في جنيف "لم نشهد مطلقا في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس من عائلة كورونا".

وأوضح "جيبريسوس"، أن هناك 118 ألف حالة مبلغ عنها في 114 بلدا حول العالم، وهناك 81 بلدا لم تبلغ عن أي حالات و57 بلدا أبلغت عن 10 حالات أو أقل، مشيرا إلى أن الإصابات خارج الصين التي انطلق منها الفيروس زادت 13 مرة في الأسبوعين الماضيين، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف مدير المنظمة، "عكفت المنظمة على تقييم هذه الفاشية على مدار الساعة، ونشعر بقلق بالغ إزاء ما نشهده من مستويات مفزعة لتفشي المرض"، داعيا إلى عدم التهوين التهويل، موضحا: "نحن لم نشهد من قبل جائحة يسببها فيروس من فيروسات كورونا. هذه أول جائحة يسببها وفي الوقت ذاته، لم نشهد من قبل جائحة يمكن السيطرة عليها".