"السفارة جنود لخدمتهم".. قنصل بميلانو يُطمئن الجميع على صحة المصريين

طمـأن مجدي حسين، القنصل العمالي في مدينة ميلانو، على صحة الجالية المصرية في مدينة ميلانو الإيطالية بعد تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، "المصريين هنا بخير"، مطالبًا إياهم بالابتعاد عن الشائعات المغرضة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحلام مواطن"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن هناك متابعة من السفارة المصرية في إيطاليا لكل أحوال المصريين مرة أو مرتين يوميًا، مشيدًا في الوقت ذاته بالقرارات الذي اتخذها رئيس الوزراء الإيطالي بتواجد المواطنين في منازلهم حرصًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع: "التعليمات والاجراءات اللي تم اتخاذها ممتازة، هو قفل إيطاليا كلها وهو إجراء ممتاز عشان يتم تطهيرها بالكامل، وأحب أطمئن الجميع إن الجالية المصرية بخير"، موضحًا أن كبار رجال الجالية المصرية تجمعوا على قلب رجل واحد وجمعوا مواد غذائية وعينية وتوجهوا بها للمنطقة الخطرة المحظورة في إيطاليا، وهذه الخطوة لم يسبق أي من الجاليات في إيطاليا سوى المصريين.

وأشاد بإشراف السفير والقنصل المصري في إيطاليا لمساعدة الجالية المصرية وحل مشكلاتها، "دول يُطلق عليهم جنود دول ناس مش طبعيين، مستمرين في عملهم من أجل خدمة المواطنين المصريين هناك"، مقدمًا الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على تشكيله لجنة للطوارئ لإدارة أزمة فيروس كورونا مع جميع المستشارين في كل الدول، واحتواء تلك الأزمة حفاظًا على صحة المصريين في الداخل والخارج.