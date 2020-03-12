الاستشعار عن بعد: منخفض جوي سيؤدى لحالة غير مستقره للطقس

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما ستتعرض له الجمهورية، هو منخفض جوي سيبدأ اليوم، مع بدايات يوم الخميس، "المنخفض الجوي هو مكان بيكون فيه قيمة الضغط منخفضة جدا، واللي بيأثر علينا في البداية هو منخفض السودان الموسمي، وهو المعتاد في مثل هذا الوقت من كل عام".

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه وسرعة الرياح المتوقعه ستصل إلى 60 كم في الساعة وهو نشاط رياح قوي: "هيأثر على اللوحات المعدنية وفيه منها اللي هيتساقط، والأشجار فيه منها اللي هيتساقط، والمنازل القديمه من الممكن سقوط بعضها".

وأوضحت أنه بدأت عاصفة ترابية، أدت إلى أغلاق طريق "أسوان- أبوسمبل"، مع سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق من جنوب البلاد، منذ حوالي ساعة مثل 6 أكتوبر وبعض أماكن بالقاهرة: "مع الساعات المقبلة، هتبدأ تزيد غزارة الأمطار وسرعة الرياح".

وأكدت أن ارتفاع الموج، سيصل إلى 6 أمتار، ومعنى ذلك هو خروج الموج لما بعد الشواطئ، ويجب على الجميع توخي الحذر.