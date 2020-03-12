رئيس الأرصاد الجوية السابق: غزارة في الأمطار بدأت ببعض مناطق القاهرة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، إن حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس قد بدأت بالفعل، وتشهد بعد المناطق سقوط أمطار والتي ستزداد غزارة خلال الساعات القليلة المقبلة: "فيه نشاط رياح ظهر في القاهرة، والأمطار بدأت تبقي غزيرة في بعض المناطق بالقاهرة".

وأضاف "عبدالعال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن تلك الحالة من سوء الطقس قد شهدتها مصر منذ فترة طويلة من قبل وخصوصا في محافظة أسيوط، موضحا أنه من الضروري المحافظة على بعض النصائح المتمثلة في الابتعاد عن اللوحات المعدنية الموجودة في الشوارع وأعمدة الإنارة.

وأكد أن سرعة هطول الأمطار ستكون أسرع من سرعة صرف المياه مهما كان قوته: "حتى لو كان بالصرف الصحي أو السيارات مش هيكون بنفس سرعة الأمطار وده هيخلي فيه مياه أمطار كثيرة في الشوارع".