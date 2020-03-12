برلمانية: الشهادة الصحية للزواج بوضعها الحالي إهدار للمال العام

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن الشهادة الصحية للزواج بوضعها الحالي، إهدار للمال العام، لأنها يجب أن تتضمن على 3 مجموعات مهمة، والمجموعة الأولى تتعلق الأمراض المنقولة بالزواج، حيث يجب إجراء فحوصات طبية ضد فيروس سي وبي والإيدز والسيال والجوري، ويمكن معالجة هذه الأمراض قبل الزواج.

وأضافت خلال حوار ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن المجموعة الثانية تتمثل في معرفة الصحة الإنجابية للرجل والمرأة، حيث يجب على الرجل إجراء فحوصات طبية، حتى لا يتفاجئ بوجود تليف في الخصيتين ما يؤدي لعدم الإنجاب، كما يجرى فحص هرمونات السيدة.

وأشارت إلى أن المجموعة الثالثة، تتمثل بالأمراض المنقولة بالوراثة، وتحدث نتيجة لزواج الأقارب، موضحة أن هناك 15 مليون معاق في مصر، منهم من أُصيب بالإعاقة بسبب الأمراض الوراثية، مؤكدة أن الدولة، لا تستطيع تحمل تكلفة المجموعات الثلاثة، من الفحوصات وعلى الزوجين تحمل هذه التكلفة "اعتبروها تمن طقم ملايات".