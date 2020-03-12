"الجيش الليبي": عدد كبير من مرتزقة أردوغان خدعوه وهربوا لأوروبا

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن عددًا كبيرا من العناصر المتطرفة المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للقتال ضد الجيش الليبي في طرابلس، خدعوا الرئيس التركي وقاموا بالهرب إلى أوروبا، بعد أن تكلف أردوغان نقلهم وتدريبهم من سوريا إلى اسطنبول إلى طرابلس.

وأضاف "المسماري"، خلال حواره في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن تلك العناصر الإرهابية تتحصل على 2000 دولار شهريا، وهناك عدد من العناصر المهربة موجودة في ليبيا من أجل تهريب المواطنين إلى أوروبا، ويتلقون فقط 700 دولار على الفرد.

وتابع: "لما المرتزق ييجي يلاقي ممكن يقبض 2000 دولار، ويدفع 700 دولار آخر الشهر، ويسافر إلى أوروبا بهجرة أمنة ويتبقى معاه 1300 دولار كمان، ده بالنسبة ليه هو بيشوفه كويس، بيقول أنا أهرب أحسن ما أبقى زي الكثير من المرتزقة الأفارقة الذين تستغلهم تركيا وتجعلهم يحاربون دون التحصل على أموال".