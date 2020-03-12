أمطار شديدة متفرقة على المدن الساحلية بالبحيرة

شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، أمطارا شديدة مصحوبة برياح وموجة برد شديدة على بعض المناطق، خلال الساعات الأخيرة من مساء اليوم الأربعاء، وتأثرت حركة الصيد والملاحة ببوغازي رشيد والمعدية وبحيرة إدكو، وتوقفت حركة البيع والشراء في العديد من الأسواق التجارية نتيجة سقوط الأمطار.

وتعرضت مدن "إدكو، رشيد، كفر الدوار، شبراخيت" إلى سقوط أمطار فى بعض المناطق، فيما شهدت باقي المناطق أمطارا خفيفة، كما تسببت موجة الطقس السيئ، في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى بعدد من مراكز المحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم، رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، للتعامل مع الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.