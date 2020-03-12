تساقط أمطار خفيفة على عدة مناطق ببني سويف

تساقطت أمطار خفيفة على عدة مناطق متفرقة في محافظة بني سويف، منذ قليل، لمدة دقائق.

وكان المستشار محمد هاني جمال الدين غنيم، محافظ بني سويف، قد أكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، مع ضرورة التواصل على مدار الساعة، مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك تحسبا للتقلبات المتوقعة في الطقس، بناء عن التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتباراً من الخميس 12 مارس الجاري وحتى يوم السبت المقبل 14 من نفس الشهر.

وكلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل الدائم مع الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في حالة سقوط الأمطار، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة، لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مؤكدا على ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أية حالات طارئة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة مسبقا استعدادا لموسم الشتاء.

كما وجَّه المحافظ مديرية الري بالمحافظة بالمرور اليومي على كل مخرات السيول البالغ عددها 7 مخرات والتأكد من تنفيذ أعمال التطهير الدائم لتلك المجاري، مع ضرورة إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بكل المستجدات، وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات لضمان التنسيق الكامل بين كل الأطراف والجهات المعنية وذات الصلة.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، والمدارس والجامعات، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ، المتوقع حدوثه اليوم، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.