أمطار غزيرة وإصابات وغلق طرق.. كيف مرت الساعات الأولى من طقس الخميس؟

حالة شديدة من التأهب والاستعداد كان الجميع عليها قبل بدء الساعات الأولى من اليوم الخميس، من جهات حكومية وحتى المواطنين، نظرًا لما ينتظره الجميع من طقس شديد الصعوبة خلال اليوم، والذي من المتوقع أن يمتد حتى فجر الأحد المقبل.

الساعات الأولى من اليوم الخميس، لم تخلُ من الأحداث والعواقب التي نتجت عن صعوبة الطقس وسوء الأحوال الجوية، إذ كانت الأمطار متصدرة للمشهد في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى تبعات أخرى نستعرضها لكم في التقرير التالي:

أمطار غزيرة في عدة محافظات

تعرضت محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، لهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق خاصة الشمالية، ما أدى لغرق الشوارع، ودفعت الوحدات المحلية بسيارات لشفط المياه من الشوارع الرئيسية.

كما شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، أمطارا شديدة مصحوبة برياح وموجة برد شديدة على بعض المناطق، وتأثرت حركة الصيد والملاحة ببوغازي رشيد والمعدية وبحيرة إدكو، وتوقفت حركة البيع والشراء في العديد من الأسواق التجارية نتيجة سقوط الأمطار.

بالإضافة إلى المحافظتين السابق ذكرهما، شهدت مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة سقوط أمطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة مع هبوب بعض الرياح الباردة.

إصابة 6 أشخاص بعد سقوط نخلة

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات إثر سقوط نخلة على سيارة أجرة، أثناء سيرها بطريق الخلوة مركز أخميم بسوهاج، حيث تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

ونتج عن الواقعة، إصابة عامل وزوجته، وشقيقته، وأبنائه الثلاثة، وتبين أنهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة، عدا طفلة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

غلق بعض الطرق الصحراوية

قررت الإدارة العامة للمرور غلق بعض الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تقرر غلق طريق أسيوط- الخارجة، وطريق الواحات البحرية- الفرافرة، لوجود رياح محمَّلة بالأتربة وانعدام الروية، كما تقرر غلق طريق باريس الخارجة بطول 90 كيلو طريق داخلي.

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.