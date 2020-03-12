مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتي نقل بأسيوط

لقى سائق وتباع مصرعهما فى حادث تصادم وقع قبل قليل بين سيارتي نقل بطريق أسيوط- القاهرة الصحراوي الشرقي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة محملة بالبصل وأخرى محملة بالفوسفات، ما تسبب في اشتعال النيران بأحدهما، وبالانتقال والإسعاف تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالبصل بمقطورة ي ب ص 1383 وسيارة نقل محملة بالفوسفات رقم 1546 ي س أ بمقطورة رقم 4971 ي ق ج، وتبين من خلال الفحص أن سبب الحادث السرعة الزائدة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها ووقع الحادث نتج عنه اشتعال وتفحم السيارة النقل المحملة بالبصل بالكامل كما نتج ايضا وفاة السائق والتباع داخل السيارة وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وجرى التحفظ على سائق السيارة المحملة بالفوسفات، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.