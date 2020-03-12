عاجل.. أسوان تتعرض لأمطار رعدية

تعرضت محافظة أسوان، منذ قليل، لسقوط أمطار رعدية على مختلف أنحاء المحافظة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد أعلن عن رفع حالة الطوارئ لمواجهة توقعات الطقس السيئ وإحتمالية هطول أمطار وسيول من خلال متابعة أي أحداث تقع بدائرة المحافظة على مدار الساعة، بالإضافة إلى الاستعانة بالدروس المستفادة من المواقف والأحداث السابقة التى شهدتها المحافظة ومنها التأكد من عدم وجود أي تعديات على مخرات السيول والتي تشمل 36 مخرا صناعيا و23 سد حماية وحاجزا ترابيا و13 بحيرة صناعية تستوعب 3 ملايين متر مكعب، مع تمام جاهزية المدارس ومراكز الشباب لفتح معسكرات إيواء عاجل بها تتضمن الخيام والأسرة والبطاطين والمفروشات، فضلاً عن مراجعة المعدات والسيارات المستخدمة فى كسح وشفط مياه الأمطار والسيول وغيرها من الإجراءات السريعة.

ووجه محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ، المتوقع اليوم، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس.