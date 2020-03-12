ارتفاع مصابي كورونا إلى 79 بالعراق.. وتشديد الإجراءات الاحترازية

أعلنت السلطات الصحية في العراق تسجيل 4 إصابات جديدة في البلاد بفيروس كورونا أمس الأربعاء، حالة في كل من كربلاء والنجف وحالتان في كردستان، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 79، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ومع الإعلان أمس الأربعاء عن حالة وفاة جديدة، ارتفع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بكورونا إلى 8 حالات، بينما تعافى من المرض 20 شخصا حتى الآن، وفق أرقام السلطات الصحية.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا.

وفي إقليم كردستان العراق، قررت وزارة الداخلية إيقاف الرحلات الجوية بين مطاري أربيل والسليمانية وبين مطاري بغداد والبصرة للفترة من 14 حتى 28 مارس، باستثناء الدبلوماسيين والوفود الرسمية ورحلات الأمم المتحدة والتحالف الدولي.

وكذلك تقرر إيقاف رحلات خطوط "أجنحة الشام" الجوية إلى مطاري إقليم كردستان باستثناء رحلتين فقط للسماح بعودة المواطنين السوريين إلى سوريا.

‏كما قررت السلطات غلق الطرق بين محافظات الإقليم اعتبارا من 14 مارس كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، والتقليل من الحركة التجارية في معابر إقليم الحدودية، ومنع دخول المواطنين من المحافظات العراقية اعتبارا من 14 حتى 28 مارس إلا بموافقة غرف العمليات الخاصة في المحافظات، إضافة إلى منع كافة التجمعات لاحتفالات نوروز منعا باتا.