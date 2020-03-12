الأرصاد توضح المناطق الأكثر تأثرا بسرعات الرياح: لا تخرجوا من منازلكم

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن سرعة الرياح ستكون شديدة جدا وتتراوح ما بين 25 إلى 30 عقدة على بعض المناطق؛ وهذا فيما يعادل من 50 إلى 60 مترا في الساعة.

وعن المناطق الأكثر تأثرا بسرعات الرياح، أوضحت شاكر أنها المناطق المكشوفة والصحراوية ومناطق من جنوب البلاد التي بدأت تتأثر بالفعل بالعاصفة الترابية.

وشددت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري، على عدم النزول للشوارع في هذه الفترة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والابتعاد مرضى الجهاز التنفسي والصدر والحساسية عن الرمال والأتربة المثارة.

وبينت أنه في حالة الاضطرار للخروج يجب ارتداء الكمامات والابتعاد عن اللوحات المعدنية والمناطق القديمة المتهالكة والأشجار وعدم ركن السيارات تحت هذه المناطق والقيادة بهدوء في أثناء سقوط الأمطار الغزيرة.