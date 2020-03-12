مصرع فني صعقا بالكهرباء أثناء صيانته عطل بسبب العواصف في الوادي الجديد

لقي منذ قليل، فني كهرباء بقطاع الكهرباء بالوادي الجديد، مصرعه أثناء إصلاح عطل كهربي بسبب العواصف، بقرية صنعاء جنوب مركز الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بوصول جثة موظف لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

وتبين مصرع هاني هريدي حسن، 33 سنة، فني بقطاع هندسة الكهرباء بالوادي الجديد، إثر هبوط حاد في الدورة التنفسية والدموية إثر تعرضه لصعق كهربي خلال إصلاح عطل كهربي بقرية صنعاء جنوب مركز الخارجة.

وجري نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة، وجاري تحرير محضر بالحادث، وأخطار النيابة العامة للتحقيق.