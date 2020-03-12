لجنة تدخل سريع وتطهير مصارف.. طوارئ بالمطارات لمواجهة الطقس السيئ

شهدت المطارات المصرية عامة ومطار القاهرة بصفة خاصة، استعدادات مكثفة داخل صالات الركاب ومهبط الطائرات لمواجهة موجة الطقس السيئ، الذي تشهده البلاد الآن، وخلال الـ72 ساعة المقبلة.

وجهزت سلطات المطارات المصرية، معدات الشفط لسحب تجمعات المياه من على أرض المهبط، كما تعمل لجنة التدخل السريع في التعامل مع الموجات الطارئة، فيما يطهر العاملون داخل المطارات المصارف فضلا عن تجهيز المعدات لسحب المياه.

وتعتمد سلطات المطارات، في حالة الضباب والعواصف الترابية التي قد تحجب الرؤية على المهبط أمام حركة الطائرات، على سيارات الإرشاد المتواجدة لتوجيه الرحلة القادمة والتي تقلع من داخل البلاد، وأيضا توجيه المعدات المتواجدة.

وتحسبًا لشدة الرياح التي تشهدها المطارات، يتم التنسيق الكلي والمتابعة باستمرار بين قطاع العمليات والقطاع الهندسي بالمطار، لمراجعة جميع جاهزية المعدات على المهبط، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة أيضا في أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.

وتتفادى سلطات المطارات، انزلاق المعدات على المهبط، بإعادة تنظيمها وتجنيبها، لضمان عدم انزلاق أي منها في أوقات السيل والأمطار، فضلا عن التأكيد على جميع العاملين على المهبط من الالتزام بارتداء "الجواكيت الفوسفورية" لسهولة الرؤية في أوقات الضباب الحاد وحجب الرؤية.