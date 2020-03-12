أسعار العملات اليوم الخميس 12-3-2020 في مصر

استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الخميس 12 مارس الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك بلوم نحو 19.97 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع، وفي بنك إتش إس بي سي سجّل نحو 20.06 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك البركة نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وسجّل في المصرف العربي الدولي نحو 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع. فيما سجّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.