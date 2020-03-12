إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب بطريق رأس غارب - الزعفرانة

أصيب صباح اليوم ثلاثة أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل جامبو بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم وعمل محضر بالواقعة.

تلقى دكتور محمد غريب مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر صباح اليوم، بلاغ بانقلاب سيارة نقل جامبو قبل مدينة رأس غارب 10 كيلو.

على الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف وتبين إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وصرح مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، بأن الإصابات جميعها خفيفة وعبارة عن كدمات وسحجات وجروح بسيطة وتم عمل الإسعافات الأولية والمصابين بحالة صحية جيدة وجارى خروجهم بعد عمل اللازم.