بطل "هيروز" يزور معبد الكرنك: كل شيء جميل وجيد

زار الممثل الفرنسي الهايتي الأصل، جيمي جان لويس والمعروف بدور الهايتي في مسلسل "هيروز"، اليوم، العديد من المواقع الأثرية بمدينة الأقصر من بينها مقبرة توت غنخ آمون ومعابد الكرنك والأقصر ومعبد حتشبسوت بالدير البحري.

وسوف يتوجه إلى مدينة أسوان، لاستكمال زياراته بمعبد فيلة وجزيرة الفنتين وغيرها من الأماكن الأثرية بالمدينة.

وحرص لويس على التقاط العديد من الصور التذكارية أثناء زياراته لمعالم الأقصر الأثرية والسياحية، ونشرها في عدة تويتات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، داعيا العالم بالمجئ إلى مصر والاستمتاع بحضارتها العريقة ومناخها الدافئ وشمسها المشرقة، قائلا "أنا في الأقصر مع الملوك العظماء.. لا داعي للذعر بخصوص كورونا، كل شيء جميل وجيد".