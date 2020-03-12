تساقط أمطار خفيفة على مدينة سانت كاترين

تشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء حالة من الطقس السيئ، وتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة وسماء ملبدة بالغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، وأعلنت الوحدة المحلية بالمدينة حالة الطوارئ القصوى.

وأكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، أنه جرى نشر جميع المعدات على الطرق الرئيسية بالمدينة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية بشأن تأمين السياح، والتأكيد على اتباع كافة الإرشادات، والالتزام بتعليمات الدليل البدوي خلال الرحلة.

وأضاف رئيس المدينة، جرى التنسيق مع إدارة المياه والصرف الصحي بالمدينة لرفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات جوية وأن يوضع في الاعتبار احتمال زيادة فترة توقيت هطول الأمطار.