رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. مصرع طفل وإصابة 5 آخرين إثر انهيار منزل في قنا بسبب الطقس

كتب:

رجب آدم
11:54 ص | الخميس 12 مارس 2020
انهيار منزل بقنا

انهيار منزل بقنا

لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرين، إثر انهيار سقفي منزلين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت في قنا، نتيجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد جمال سالمان مأمور مركز شرطة أبوتشت، بمصرع محمد كرم حلمي 5 أعوام، وإصابة شقيقه أحمد 3 أعوام، ووالدته 35 عاما، في انهيار سقف منزل بقرية الكرنك.

وفي السياق ذاتهع، شهدت قرية الكرنك انهيار سقف منزل آخر، نتج عنه إصابة دنيا مصطفى حافظ، عام ونصف، ووالدتها نادية إبراهيم، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتتباشر التحقيقات في الواقعتين.

عرض التعليقات