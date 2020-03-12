نصائح "صرف القاهرة" للمواطنين: "خزنوا المياه وخففوا الاستهلاك"

تواجه مصر موجه من الطقس السيئ، التي بدأت من صباح اليوم وتستمر حتى السبت القادم، مع توقعات بأن تزداد خلال الساعات القادمة، حيث تتساقط الأمطار تصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

وبحسب تصريحات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، فإن شبكات الصرف الصحي في بعض المناطق، قد لاتستوعب هذه الموجة من الأمطار، موضحا أن شبكة الصرف مخصصة للأمطار الخفيفة، محذرا من أن الوزارة قد تلجأ إلى تخفيف ضغط المياه أو قطع مؤقت للمياه لتفريغ شكات الصرف، لتلقي مياه الأمطار.

وأوضح "الجزار"، أنه في حالة انقطاع المياه عن بعض المناطق، سيتم التنويه عبر الموقع الرسمي للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي.

انقطاع المياه وارد عن بعض المناطق

من جانبه ناشد وليد عابدين، المستشار الإعلامي لشركة الصرف الصحي بالقاهرة، تخفيض استهلاك المياه، لمواجهة الطقس السيئ، متوقعًا قطع المياه عن بعض المناطق لتخفيف العبء على شبكات مياه الصرف الصحي.

كما يتم التعاون مع الأحياء وهيئة النظافة والحماية المدنية، مؤكدا أنه تم تدعيم أسطول شفط المياه بالشركات التابعة، كما تم إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار على جنبات الطرق.

ونصح "عابدين" المواطنين "بتخزين كميات مناسبة من المياه، لأن تخفيف ضغط شبكات الصرف قد يجعلها خفيفة، كما أنه من الوارد قطعها عن بعض المناطق إذا دعت الحاجة".

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة، هي "مناطق "جمال عبد الناصر، ومتفرعاته، مدينه قباء، عمارات الفاروقية، قطاع الأمن المركزي، تقسيم عمر بن الخطاب، مساكن الضباط، أطلس 3، مساكن النيل، النهضة بالكامل"، لمدة 14 ساعة، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 13 مارس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق 14 مارس الجاري.