نشرة أخبار الطقس السيئ: مصرع عامل وإصابة 3 بالوادي الجديد وأمطار غزيرة

تشهد البلاد اليوم موجة شديدة من الطقس السيئ، وتستعرض "الوطن" آخر تطورات حالة الطقس التي تضرب مصر حاليًا، في المحافظات والمدن المختلفة كالتالي:

مصرع عامل في الوادي الجديد

لقي منذ قليل، فني كهرباء بقطاع الكهرباء بالوادي الجديد، مصرعه أثناء إصلاح عطل كهربي بسبب العواصف، بقرية صنعاء جنوب مركز الخارجة في الوادي الجديد، وتلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بوصول جثة موظف لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

وتبين مصرع هاني هريدي حسن، 33 سنة، فني بقطاع هندسة الكهرباء بالوادي الجديد، إثر هبوط حاد في الدورة التنفسية والدموية إثر تعرضه لصعق كهربي خلال إصلاح عطل كهربي بقرية صنعاء جنوب مركز الخارجة.

كما تشهد محافظة الوادي الجديد موجة من الطقس السيئ وهبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، ما تسبب في سقوط 27 برجًا كهربائيًا وقطع التيار الكهربي عن 3 مناطق متفرقة بالمحافظة، صباح اليوم، مع شدة الرياح والأتربة على الطرق السريعة والداخلية أدت لانخفاض الرؤية الافقية، مع هطول أمطار خفيفة بعدد من الأماكن.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، إضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب جاهزية مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار والانتهاء من عمل جسور حماية وإعاقة في الـ3 مواقع الأكثر عرضة للسيول، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة أو سيول.

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب بطريق رأس غارب

أصيب صباح اليوم ثلاثة أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل جامبو بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم وعمل محضر بالواقعة.

تلقى دكتور محمد غريب مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر صباح اليوم، بلاغ بانقلاب سيارة نقل جامبو قبل مدينة رأس غارب 10 كيلو.

على الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف وتبين إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

توقف حركة الصيد في البرلس

توقفت حركة الصيد والملاحة في بوغاز البرلس، اليوم، لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وسقوط الأمطار بغزارة على كل مدن وقرى المحافظة، ورست مراكب الصيد، المقدر عددها بـ 400 مركب على أرصفة الميناء.

غلق 4 طرق رئيسية في الصعيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق قنا الأقصر، وطريق قنا سوهاج، وطريق قنا البحر الأحمر وطريق قنا نجع حمادي، لوجود رياح شديدة وانعدام الرؤية.

وقالت الإدارة العامة للمرور إنها تهيب قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

عاصفة رملية خفيفة تضرب جنوب سيناء

ربت جنوب سيناء، اليوم الخميس، عاصفة رملية خفيفة مع هبوب رياح شديدة، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بجميع القطاعات المعنية تحسبا لحدوث طوارئ.

وأكد يوسف منسي مدير مركز العمليات وادارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أنه جرى اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية تزامنا مع سوء أحوال الطقس التي تتعرض لها جميع المدن، مشيرا إلى أن جميع طرق المحافظة الدولية والداخلية تعمل بشكل طبيعي ولم تتلق غرفة العمليات أي إخطارات بشأن الموانئ البحرية، حيث أنها ما زالت تعمل بشكل طبيعي.

وزير التنمية المحلية يعلن الطوارئ

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اتخاذ المحافظات مجموعة من الإجراءات لمواجهة سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع هيئة الأرصاد، ووزارة الري، وجرى إعلان حالة الطوارئ في جميع الجهات الخدمية بالمحافظات، وكذا التنسيق مع مديريات الأمن والحماية المدنية وإدارات المرور والقوات المسلحة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه جرى فتح غرف العمليات بالمحافظات للتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة المحلية على مدار الساعة لمتابعة الموقف، إضافة لإخطار غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، معلنا رفع حالة الطوارئ في كل القطاعات الخدمية بالمحافظات.

الأمطار تغرق شوارع القليوبية

شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار رعدية غزيرة، ودفعت المحافظة وشركة مياه القليوبية بسياراتها لشفط المياه من الشوارع.

وقال محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ، إن هناك تعليمات مشددة بالتعامل الفوري والمستمر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم؛ للتغلب على آثار الأمطار أولًا باول، مضيفا أن هناك جاهزية تامة وتنسيقا مع جميع الجهات المعنية، وكذا غرفة عمليات مركزية بمجلس المدينة، ووضع جميع الإمكانات تحسبا لأي طارئ.

وفي القناطر الخيرية، أعلن اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس المدينة، رفع حالة الاستعداد، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم؛ للتغلب على آثار الأمطار بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وشركة المياه والمرور، مناشدا المواطنين بالبعد عن أعمدة الكهرباء في أثناء سقوط الأمطار.

أمطار وبرق ورعد على القاهرة والجيزة

تتعرض مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى لموجة أمطار متوسطة إلى غزيرة، كما شهدت مناطق محافظة الجيزة انتشار أصوات الرعد والبرق.

غلق طريقي أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي والشرقي

أغلقت الإدارة العامة للمرور طريقي أسيوط سوهاج بالصحراوي الشرقي والغربي بسبب الرياح وسوء الأحوال الجوية

وقالت الإدارة العامة للمرور إنها تهيب قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

غلق طريق "سفاجا - قنا" لشدة الرياح وانعدام الرؤية

أعلنت أجهزة البحر الأحمر، اليوم، إغلاق طريق "سفاجا - قنا"، وتحديدا بالكيلو 85، وطريق "القصير- قفط"، من اتجاه محافظة قنا لشدة الرياح، وانعدام الرؤية لوجود شبورة كثيفة على الطريق، حفاظا على أرواح المواطنين.

الإفتاء: الكوارث والأوبئة تبيح الغياب عن صلاة الجماعة بالمساجد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.

"الزراعة" تشكل غرفة عمليات لتخفيف تأثير الأحوال الجوية على المزراعين

نظرا للظروف الجوية السيئة التي تمر بها البلاد والمنتظر استمرارها اليوم وغدا حسب توقعات هيئة الارصاد الجوية، قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة طوال اليومين حتى تتابع مع المزراعيين والمربيين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وحمايتهم من الآثار السلبية للطقس السيئ ،

لجنة تدخل سريع وتطهير مصارف.. طوارئ بالمطارات

شهدت المطارات المصرية عامة ومطار القاهرة بصفة خاصة، استعدادات مكثفة داخل صالات الركاب ومهبط الطائرات لمواجهة موجة الطقس السيئ، الذي تشهده البلاد الآن، وخلال الـ72 ساعة المقبلة.

وجهزت سلطات المطارات المصرية، معدات الشفط لسحب تجمعات المياه من على أرض المهبط، كما تعمل لجنة التدخل السريع في التعامل مع الموجات الطارئة، فيما يطهر العاملون داخل المطارات المصارف فضلا عن تجهيز المعدات لسحب المياه.