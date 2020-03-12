مسؤول صيني يتوقع الانتهاء من كورونا بحلول شهر يونيو

قال زونج نانشان، أحد كبار مستشاري الصحة بالحكومة الصينية، اليوم، إنه في ظل تراجع نسبي في أعداد الإصابات في البلاد، من المتوقع أن ينتهي الفيروس المستجد في يونيو، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما أوضح العالم الشهير في البلاد أن العديد من المرضى والحالات التي أتت إلى البلاد من الخارج، أظهرت عدم تجانس واضح. إلى ذلك، أكد الباحث البالغ من العمر 83 عاماً والمعروف بمحاربته السابقة لفيروس "سارس" أن معدل الإصابة بالتهابات أو عوارض صحية أخرى، بين المرضى المتعافين منخفض جداً.

يأتي هذا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء أمس، أن فيروس كورونا بات وباء عالميا. وأضاف مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

كما قال:" يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة.. لم نشهد مطلقاً في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا". وأعرب عن قلقه من عدم اتخاذ دول للإجراءات اللازمة للحد من الفيروس.

يذكر أن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، الدكتور مايك ريان كان أعلن الأسبوع الماضي أنه على الجميع الافتراض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، وأنه من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا، بحسب تعبيره. كما أعرب ريان عن أمله في أن يختفي الفيروس، إلا أنه أشار أن هذا الاحتمال هو افتراض دون دليل.